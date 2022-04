Video: Khoảnh khắc xe 7 chỗ tông 2 cháu nhỏ, 2 người lớn bay xuống ruộng

Your browser does not support the video tag.

Nguồn video: Mạng XHGT

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 23/4 trên đoạn đường mới ven biển hướng từ Sầm Sơn xuống Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hóa, được camera hành trình của ô tô gây tai nạn ghi lại.

Cụ thể, ô tô 7 chỗ Expander mang BKS 36A 36A 537.xx đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, khi đi đến một ngã 3 thì bất ngờ 2 cháu nhỏ chở nhau trên xe đạp băng qua đường, tài xế đã đánh lái để tránh nhưng không kịp.

Lúc này có 2 người phụ nữ đang đứng cạnh chiếc xe máy bên đường cũng bị tông trúng bay xuống ruộng.

Cú tông mạnh khiến 2 cháu nhỏ và 2 người lớn bị thương, may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông