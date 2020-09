Trọng Hưng tung clip và băng ghi âm chứng minh Âu Hà My nói dối, cảnh cáo vợ cũ ngừng bịa đặt về mình

Sau những lời “tố ngược” vợ cũ Âu Hà My cắt ghép clip, bịa đặt về mình, mới đây, diễn viên Nguyễn Trọng Hưng đã tung ra những băng ghi âm và đoạn clip để chứng minh những gì anh tố cáo vợ cũ là sự thật.

Trên trang cá nhân, diễn viên Đi qua mùa hạ chia sẻ bản thân anh muốn im lặng nhưng vì vợ cũ cố chấp không muốn công khai sự thật, khiến anh và và gia đình bị nhục mạ trong những ngày qua, nên Trọng Hưng quyết định làm rõ mọi việc.

“Việc tôi đưa ra ánh sáng là nhằm để mọi người được biết sự thật. Không thể bị những kế hoạch dẫn dắt của My làm cho mọi người bị lừa và đánh giá sự việc một cách không đúng như lâu nay”, anh chàng viết.

Trong bài đăng, Trọng Hưng làm rõ nhiều vấn đề của anh và Âu Hà My được bàn tán trong suốt thời gian qua, kèm theo đó là những đoạn quay hình, băng ghi âm dùng làm bằng chứng xác thực cho những gì chàng diễn viên tố cáo.

Anh chàng còn trích những điều lệ luật pháp khiến bài đăng của mình càng có giá trị hơn

Có thể thấy, anh chàng đã chuẩn bị rất kĩ càng trước khi tung ra những bằng chứng

Đồng thời, Trọng Hưng cũng yêu cầu Âu Hà My gặp trực tiếp anh và gia đình để thỏa thuận việc đính chính thông tin, nếu không chàng diễn viên Đi qua mùa hạ sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện vợ cũ ra tòa.

Cặp đôi từng rất được ngưỡng mộ trước khi tan vỡ

Trước đó, sau thời gian dài im lặng khi bị Âu Hà My tố ngoại tình và bỏ mặc vợ khi vừa sẩy thai, diễn viên Nguyễn Trọng Hưng đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Cặp đôi ngôn tình một thời liên tục có những động thái "đáp trả", tố cáo nhau qua mạng xã hội khiến cộng đồng mạng chú ý.

Bài đăng của Trọng Hưng

Tác giả: Bình An

Nguồn tin: saostar.vn