Thót tim cảnh cứu cô gái định nhảy cầu cao 80 mét vì thất tình

Sự việc xảy ra vào chiều 14/4, trên cầu Thuận Phước, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng được người dân ghi lại.

Cụ thể, khi nhiều người thấy cô gái mặc quần jeans, áo thun trắng leo qua lan can cầu Thuận Phước. Mọi người đã tới khuyên nhủ cô gái đừng làm điều dại dột, nhưng cô này vẫn không rời khỏi vị trí nguy hiểm.

Sau cùng, 1 người đàn ông lặng lẽ trèo qua lan can cầu rồi nhanh tay ôm lấy cô gái đưa vào trong cùng sự giúp đỡ của lực lượng chức năng.

Theo một số người dân, có thể do cô gái buồn vì chuyện tình cảm nên đã nảy sinh ý định dại dột.

Được biết cầu Thuận Phước cao 80m và có chiều dài 1.850m.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông