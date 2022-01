Sút bóng vào người trọng tài, cầu thủ nhận ngay thẻ đỏ

Your browser does not support the video tag.

Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa San Jose Earthquakes và CLB Real Salt Lake, thuộc giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Cụ thể, ở phút 90+7, ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cầu thủ Kyle Beckerman đã tiện thể sút quả bóng vào phía sau chân trọng tài Drew Fischer. Biết mình sẽ gặp rắc rối, Kyle Beckerman tỏ ra ngượng ngùng nhìn vị vua áo đen.

Ngay sau đó, trọng tài Drew Fischer đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ đỏ "tặng" cho thủ quân của Real Salt Lake.

Trong trận đấu này, Beckerman và các đồng đội đã có màn trình diễn thảm họa khi để thua đậm 2-5 trước San Jose Earthquakes.

Có lẽ chính tâm lý từ màn trình diễn đáng quên của mình đã khiến Beckerman mất kiểm soát nên "lỡ" sút bóng vào vị vua áo đen để nhận thẻ đỏ khi trận đấu đã kết thúc.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn