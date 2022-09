Sáu côn đồ giả bệnh nhân vào bệnh viện đập phá

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h50’ ngày 23/9, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tiếp nhận bệnh nhân N.N.B với tình trạng có nhiều vết thương hở ở đầu, vai, ngực và tay. Các bác sĩ trong kíp cấp cứu đã tổ chức tiểu phẫu bệnh nhân tại ngay khoa cấp cứu.

Lúc này bên ngoài bệnh viện xuất hiện nhóm 6 thanh niên đi chung trên 2 xe máy BKS 62K5-4197 và 81N1-00458 giả là chở bệnh nhân vô cấp cứu. Thấy vậy bảo vệ cổng số 1 cho 2 xe máy này chạy vào.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An nơi xảy ra vụ gây rối.

Vào được bên trong khoa cấp cứu 3 trong số 6 đối tượng này rút hung khí đến từng giường tìm người cần tìm. Người nhà bệnh nhân B đang đứng trước cửa phòng cấp cứu thấy nhóm đối tượng này nên đã chạy vào buồng lưu cấp cứu và nấp dưới dàn máy thở.

Thấy người nhà B bỏ chạy, 3 đối tượng đuổi theo dùng hung khí chém hư hỏng nhiều máy móc trong phòng cấp cứu khiến các bệnh nhân và y bác sĩ bị một phen hoảng loạn. Mọi người bỏ chạy thoát thân trước khi bảo vệ bệnh viện xuất hiện. Thấy lực lượng bảo vệ, nhóm này mới bỏ chạy xuống khu vực nhà máy nước sinh hoạt.

Các đối tượng bỏ lại 2 xe gắn máy rồi lẩn trốn. Công an TP Tân An nhận được tin báo của bệnh viện đã cử tổ công tác xuống hiện trường, ghi nhận thiệt hại, trích xuất camera để xác định nhân dạng của các đối tượng.

Ngày 25/9, ông Huỳnh Minh Phúc-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cho biết vụ việc không gây ảnh hưởng đến tính mạng của nhân viên y tế và các bệnh nhân nhưng khiến nơi này bị náo loạn. Một số tài sản bị phục vụ trong khoa cấp cứu bị đập phá, trong đó có 2 máy thở. Phía Sở Y tế đang phối hợp với Công an TP Long An làm rõ vụ việc và có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện trong thời gian tới.

