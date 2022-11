Sạt lở làm sập tường nhà, hai mẹ con bị thương nặng

Ngày 13/11, ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất khiến 2 người bị thương.

Sạt lở khiến một ngôi nhà ở huyện Tuy An hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: Xuân Minh).

Vụ sạt lở đất đã xảy ra tại thôn Cần Lương, xã An Dân. Hậu quả, ngôi nhà của hộ bà Đào Thị Tuyết bị sập vách tường nhà phía sau, rạn nứt kết cấu nhà.

Bà Tuyết và con trai bị đất và tường nhà sập đè vào người, bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng sau vụ sạt lở (Ảnh: Xuân Minh).

Ông Nguyễn Đại Dương - Phó Chủ tịch UBND xã An Dân cho biết, khu vực này có 5 hộ bị ảnh hưởng và khả năng cao là 2 hộ bị tác động trực tiếp.

"Địa phương đã vận động 2 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở tới vị trí an toàn hơn và cắt cử lực lượng túc trực 100% ở khu vực này" - Phó Chủ tịch UBND xã An Dân nói.

Mưa lớn cũng đã gây ngập lụt tại một số khu dân cư ở vùng trũng thấp tại các xã An Hiệp, An Định của huyện Tuy An. Một số tuyến giao thông liên huyện từ huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân, từ Đồng Xuân đi thị xã Sông Cầu cũng bị ngập sâu.

Trạm y tế An Hiệp chìm sâu trong nước lũ (Ảnh: Xuân Minh).

Chính quyền các địa phương đã cử lực lượng chốt chặn ở những vị trí ngập lụt để hướng dẫn người dân qua lại an toàn.

Đối với những trạm y tế, trường học bị ngập lụt, lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội địa phương đã hỗ trợ di chuyển thiết bị, thuốc men đến nơi khô ráo, an toàn.

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí