Rắn hổ mang châu Phi bị cả đàn cầy vằn bao vây và cái kết cực khó tin

Tại hoang mạc Kahalari, châu Phi, một con rắn hổ mang đã đi lạc vào lãnh địa của bầy cầy vằn Meerkat. Thật không may cho nó là cả đàn đã phát hiện ra kẻ đột nhập. Chúng lập tức bao vây và tấn công con rắn độc.

Tuy nhiên, dù áp đảo về số lượng, đàn cầy vằn cuối cùng cũng phải bỏ đi trước sự hung hăng của con rắn hổ mang.

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Jose Maria Gomez đến từ Đại học Granada, Tây Ban Nha thì cầy vằn Meerkat mới là những kẻ vô địch về mức độ tàn nhẫn trong thế giới động vật. Cầy vằn Meerkat là động vật có vú, thân hình nhỏ, là một thành viên của họ cầy Mangut và là loài duy nhất của chi Suricata.

Chúng sinh sống chủ yếu tại sa mạc Kalahari, Botswana và Nam Phi. Meerkat miễn nhiễm với một số loại nọc độc, trong đó có nọc độc rất mạnh của loài bọ cạp ở sa mạc Kalahari. Khi thiếu nguồn thức ăn, cầy vằn Meerkat sẽ săn luôn rắn và bò cạp để làm thức ăn. Mặc dù vậy, nọc độc mạnh như của rắn phì Puff adder hay hổ mang châu Phi thì lại vượt quá khả năng đề kháng của chúng.

