Vụ việc gây phẫn nộ này được phát hiện vào ngày 25/12, tại một trường tư thục ở huyện Đồn Xương. Trong clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy, nhiều em học sinh đang đứng thành hàng rồi tự tát liên tục vào mặt mình. Khi một em dừng tay lại thì nam giáo viên tiến tới tát học sinh này 3 phát rồi quay sang đánh một em khác.

Hiện cảnh sát đã bắt tạm giam thầy giáo này và vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao các em nhỏ lại bị phạt như vậy.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin