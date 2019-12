Nữ hiệu trưởng ở Đà Nẵng bị phụ huynh tát đau điếng người ngay giữa cuộc họp

Your browser does not support the video tag.

Video nữ hiệu trưởng bị tát ngay giữa cuộc họp

Theo báo Tuổi Trẻ, chiều 16/12, bà N.T.T.H. - giáo viên Trung tâm Mun Art, cơ sở dạy các môn nghệ thuật đóng ở quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng - đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo một phụ huynh có hành vi vu khống, đe dọa, xúc phạm.

Người bị tố cáo là bà N.T.T.T. - trú TP Đà Nẵng, phụ huynh có con học tại trung tâm trên.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip quay lại cảnh làm việc giữa bà H. và bà T. Cuối clip có cảnh bà T. tát bà H.

Theo nội dung đơn tố cáo, của bà H., ngày 18/11, trung tâm có tổ chức một buổi biểu diễn, theo giấy mời thì các phụ huynh sẽ ở lại xem cùng với các con. Vì hôm đó đông người, bà T. đã đưa con đến mà không bàn giao cho lớp và cũng không ở lại cùng. Tan buổi biểu diễn thì bà T. đến đón con về trong tình trạng sức khỏe cháu bé bình thường.

Hôm sau, bà T. xem video, hình ảnh của trường không thấy con có mặt trên sân khấu nên đã đến trường đòi giải thích tại sao cháu không có mặt trên sân khấu, và trong 2 giờ đó cháu đã ở đâu.

Bà H. giải thích do bà T. không bàn giao cho thầy và ở lại cùng cháu, cháu lại nhút nhát nên trốn thầy giáo mà không vào lớp. Trong 2 giờ đó, cháu chỉ chơi ở ngoài sân, bảo vệ đã nhìn thấy cháu và nhắc nhở cháu vào lớp nhưng cháu không vào. Trong suốt quá trình này, cháu bé vẫn hoàn toàn bình an. Tuy nhiên, bà T. không chấp nhận và liên tục đưa những thông tin không chính xác về sự việc lên mạng xã hội.

Ngày 12/12, trung tâm đã tổ chức một cuộc họp để giải quyết sự việc trên. Tại cuộc họp, xảy ra việc bà T. tát bà H. và có quay video tung lên mạng xã hội cùng lời lẽ đe dọa.

Bà H. đề nghị cơ quan công an xác minh, khởi tố vụ án để điều tra, xử lý bà T., buộc bà T. phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Hình ảnh phụ huynh tát nữ hiệu trưởng. Ảnh cắt từ clip.

Nguồn tin trên Vietnamnet cho hay, liên quan đến vụ việc trên, bà T. thừa nhận mình chính là người tát giáo viên và cho biết, trung tâm tổ chức văn nghệ cuối khóa nhưng chỉ thông báo con bà tham gia chứ không mời phụ huynh cùng dự. Sau khi đến trung tâm phụ huynh này đưa con vào phòng giáo vụ chơi cùng các bạn thì mới ra về.

Theo bà T., trung tâm vẫn chưa hề có động thái hỏi thăm tình trạng của con bà và không có lời xin lỗi đến phụ huynh. Việc này khiến bà bức xúc về trách nhiệm của trung tâm đối với học sinh sau hàng loạt sự cố đau lòng liên quan đến sự tắc trách trong quản lý học sinh vừa qua.

