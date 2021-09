Nhiều ca mắc COVID-19, thành phố Vinh đề xuất di dời chợ đầu mối ra ngoại thành

Theo đó, trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 6 ca dương tính mới tại 4 địa phương gồm: huyện Diễn Châu: 2, huyện Nghĩa Đàn: 2, TP Vinh: 1, huyện Yên Thành: 1.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.776 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 631, huyện Yên Thành: 199, huyện Diễn Châu: 186, huyện Quỳnh Lưu: 146, huyện Nam Đàn: 83, thị xã Cửa Lò: 80, huyện Nghi Lộc: 67, huyện Kỳ Sơn: 62, huyện Hưng Nguyên: 62, huyện Quế Phong: 48, huyện Đô Lương: 42, huyện Tương Dương: 29, huyện Tân Kỳ: 24, huyện Nghĩa Đàn: 26, thị xã Hoàng Mai: 22, huyện Con Cuông: 16, huyện Thanh Chương: 17, huyện Anh Sơn: 15, huyện Quỳ Hợp: 14, thị xã Thái Hòa: 6, huyện Quỳ Châu: 1.

Tối 10/9, Nghệ An ghi nhận 1 ca dương tính trong cộng đồng.

Trong ngày 10/9, Nghệ An có 1 BN mắc COVID–19 tử vong tại Trung tâm bệnh nhiệt đới - Bệnh viện HNĐK tỉnh Nghệ An. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.044 BN. Lũy tích số BN tử vong: 9BN. Số BN hiện đang điều trị: 723 BN.

Công tác xét nghiệm thì trong 24 giờ qua, ngành y tế đã tiếp nhận 4.576 mẫu, có kết quả: 4.079 mẫu, phát hiện 6 ca dương tính. Số mẫu đang chờ kết quả: 497 mẫu.

Thành phố Vinh đề xuất di dời chợ đầu mối ra ngoại thành

Chiều 10/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, thành phố vừa có công văn gửi UBND tỉnh về việc xem xét chuyển chợ đầu mối đến địa điểm Bến xe Nam Vinh tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên.

Theo đó, qua rà soát, hiện nay chợ đầu mối thành phố Vinh được bố trí tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, quy mô khoảng 1,0ha; nằm tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu, không thuận lợi về tiếp cận, giao thương, đang tồn tại nhiều bất cập về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, khó khăn trong quản lý con người và phương tiện. Đặc biệt là trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Vì vậy, việc di dời, bố trí vị trí mới phù hợp tại khu vực ngoại vi thành phố để quy hoạch xây dựng chợ đầu mối, đáp ứng yêu cầu thực tế và dài hạn về giao thương hàng hóa cho thành phố Vinh và khu vực phụ cận là rất cần thiết và cấp bách.

Toàn cảnh chợ đầu mối thành phố Vinh nhìn từ trên cao.

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Vinh, sau khi xem xét các quỹ đất khu vực xung quanh thành phố, UBND thành phố Vinh xét thấy dự án Bến xe Nam Vinh tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (tiếp giáp đường tránh Quốc lộ 1A) có vị trí, quy mô thuận lợi, có thể xem xét điều chỉnh thành Chợ đầu mối cấp vùng (liên huyện).

Dự án nêu trên do Công ty CP Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định ngày 22/6/2010 (gồm khu vực Bến xe: 29.350,0 m2; khu thương mại dịch vụ: 16.830,0 m2 gồm: Trung tâm Thương mại, cao 7 tầng; khách sạn, cao 9 tầng; nhà dịch vụ ăn uống; trạm biến áp; bể nước ngầm; cổng); cho thuê đất tại Quyết định ngày 13/10/2010 (diện tích 42.310 m2); Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số ngày 06/12/2010; Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng Nghệ An cấp ngày 22/12/2010.

“Thực tế hiện nay Dự án mới chỉ san lấp mặt bằng, xây dựng hàng rào; chưa đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy hoạch được duyệt nên sẽ thuận lợi khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng và chức năng sử dụng đất từ đất công trình đầu mối giao thông sang đất thương mại dịch vụ để đầu tư xây dựng chợ”, ông Trần Ngọc Tú cho biết thêm.

Được biết, dịch COVID-19 bùng phát tại thành phố Vinh và Chợ đầu mối liên tiếp trở thành ổ dịch nguy hiểm. Hàng trăm F0, hàng ngàn F1 liên quan đến ổ dịch này. Hiện, chợ đầu mối thành phố Vinh vẫn bị phong tỏa theo quy định phòng chống dịch.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong