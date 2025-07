Bà trùm Hương 'mẩu' và mối quan hệ với 2 cựu cán bộ công an

Tiền bán ma túy một phần được dùng để trả công cho một số cán bộ công an nhằm bảo đảm che chắn cho ma túy và người phạm tội. Các đối tượng còn dùng xe cảnh sát để chở ma túy, cất giấu ma túy tại nhà, nơi thuê trọ của cán bộ công an, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của cơ quan chức năng. Quá trình thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đã có sự tiếp tay, trực tiếp tham gia của 2 cựu cán bộ công an Hà Minh Đức và Nguyễn Văn Hưng.