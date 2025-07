Pha xử lý bất ngờ của cậu bé trong trận động đất khiến cộng đồng mạng bật cười

Your browser does not support the video tag.

Cậu bé kiên quyết ăn tiếp giữa trận động đất khiến cộng đồng mạng bật cười.

Mới đây, một đoạn video lan truyền gần đây đã ghi lại khoảnh khắc dở khóc dở cười trong trận động đất mạnh 4,3 độ richter xảy ra tại thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 23/6 vừa qua.

Trong khi mọi người vội vàng chạy đến nơi an toàn, một cậu bé lại có ưu tiên khác thường: tiếp tục ăn bữa tối của mình bất chấp rung chuyển.

Video cho thấy khoảnh khắc một gia đình đang ăn tối thì bất ngờ mặt đất rung lắc dữ dội. Người bố lập tức kéo theo con trai út bỏ chạy. Cậu con trai lớn ban đầu cũng chạy theo nhưng chỉ vài giây sau lại quay đầu, lao trở lại bàn ăn. Cậu bé nhanh chóng ăn chỗ đồ ăn còn lại trên nhiều đĩa, rồi cầm theo bát đĩa chạy đi. Thậm chí, cậu còn cố gắng quay lại thêm một lần nữa để tiếp tục ăn trước khi miễn cưỡng chạy theo bố mẹ sau tiếng hét thúc giục.

Cả nhà tháo chạy vì động đất, cậu bé vẫn quay lại để ăn nốt.

Đoạn video này được chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) bởi tài khoản @_fluxfeeds với dòng chú thích hài hước: "Không có gì có thể ngăn cản… bữa ăn của cậu bé, ngay cả động đất". Video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, sau đó tiếp tục xuất hiện trên TikTok và Instagram, thu hút hàng triệu lượt xem và vô số bình luận.

Một người dùng mạng hài hước viết: "Dù là động đất hay sóng thần… đồ ăn vẫn là cần thiết". Một người khác nhận xét: "Sự sống và cái chết không nằm trong tay chúng ta, nhưng món ăn yêu thích của bạn thì có!".

Người bố của cậu bé sau đó chia sẻ với một phương tiện truyền thông địa phương: "Lúc đó tôi rất lo và chỉ hét bảo thằng bé chạy đi. Nó có gen hài hước bẩm sinh. Tôi chỉ nhận ra nó buồn cười thế nào sau khi xem video".

Người bố cũng cho biết thêm rằng món ăn mà con trai anh cố "giành lại" không hẳn là món cháu yêu thích.

Tuy nhiên, sau sự việc, người bố cũng đã tận dụng cơ hội để dạy dỗ con về sự an toàn: "Tính mạng là trên hết. Khi động đất xảy ra, điều quan trọng nhất là thoát khỏi nơi nguy hiểm và đảm bảo an toàn cho bản thân. Đừng bao giờ nghĩ đến của cải vật chất trước".

May mắn thay, trận động đất lần này chỉ gây ra tiếng cười và niềm vui trên mạng xã hội, vì không có thiệt hại hoặc thương vong nào được báo cáo.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn