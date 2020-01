Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: 91.com

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông điều khiển xe máy đang băng qua đường mà không chú ý quan sát. Đúng lúc này một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao lao tới, người đàn ông lập tức vứt xe máy rồi nhảy ra ngoài.

May mắn là nhờ màn phản xạ cực nhanh, người đàn ông này đã thoát chết một cách ngoạn mục. Được biết, sự việc xảy ra vào 13h02 ngày 30/12, tại Yên Bái.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin