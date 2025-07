Người phụ nữ leo cột, đu dây điện ở TP.HCM

Sáng cùng ngày, cộng đồng mạng xôn xao trước một đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng, một người phụ nữ đã bất ngờ leo lên một cột điện cao chót vót.

Ngay sau đó, người này còn đu bám và thậm chí cố gắng bước đi trên những sợi dây điện, bất chấp nguy hiểm.

Cảnh người phụ nữ đu dây điện

Phát hiện sự việc nghiêm trọng này, người dân xung quanh đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, đồng thời tìm mọi cách để thuyết phục và đưa người phụ nữ xuống.

Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tiếp tục leo trở lại đỉnh cột điện và bước đi trên dây điện. Khi vừa mới bước được vài bước, người này bất ngờ mất thăng bằng và rơi xuống đường, nằm bất động.

Người phụ nữ đứng trên trụ điện

Vụ việc được xác định xảy ra tại khu vực từ trụ 86C qua 86D nhánh rẽ Rạch Bắp Phú An, gần chợ An Tây, thuộc phường Tây Nam, TP.HCM (trước đây là xã An Tây, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Video người phụ nữ đu dây điện

Nhận được tin báo từ người dân, Điện lực Bến Cát đã ngay lập tức xin phép cắt điện khẩn tuyến 475 Tam Giác Sắt để tránh những hậu quả đáng tiếc hơn.

Theo thông tin từ cơ quan điện lực, nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Đơn vị điện lực đang tiếp tục theo dõi và nắm thông tin về tình trạng của nạn nhân, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

