Vụ việc được camera hành trình xe ô tô ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy băng cắt qua đường suýt bị ô tô khách cán trúng.

Sau khi clip được đưa lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm của các bác tài, một số tài khoản ý kiến rằng, chiếc xe ô tô khách gần vậy sao người đi xe máy không nhìn thấy, sang đường kiểu đó quá ẩu…

Tác giả: Khánh An

Nguồn tin: thoidai.com.vn