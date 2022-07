Nghe tiếng rít lạ, thanh niên phát hiện rắn cực độc ở trong giày

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một ngôi làng thuộc bang Bihar, phía Đông Ấn Độ.

Cụ thể, một nam thanh niên đã tình cờ phát hiện ra chiếc giày của mình chuyển động và phát ra âm thanh đáng sợ. Sau khi quan sát kỹ, thanh niên này tá hỏa phát hiện thấy một con rắn đang nằm bên trong chiếc giày. Ngay lập tức, anh chàng đã gọi điện cho các chuyên gia bắt rắn đến giúp đỡ.

Khi tới hiện trường, một nữ chuyên gia đã sử dụng que bắt rắn chọc vào bên trong giày và con rắn lập tức thò đầu ra ngoài. Nó phình mang, liên tục rít lên một cách đầy hung hăng để đe dọa đối phương. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn bình tĩnh tìm cách đưa con rắn độc ra khỏi giày một cách an toàn. Được biết, con rắn sau đó đã được thả ra xa khu dân cư.

Rắn hổ mang Ấn Độ (Naja naja) phân bố rộng khắp tiểu lục địa Ấn Độ, bao gồm Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka ngày nay. Chúng là một trong tứ đại rắn độc gây ra hầu hết các vụ tử vong do rắn cắn trong khu vực.

Loài bò sát này có thể dài từ 1 đến 2,2m khi trưởng thành. Vết cắn của chúng chứa nọc độc thần kinh cực mạnh, có thể đoạt mạng người trưởng thành nếu không được điều trị đúng cách. Ngay cả khi nạn nhân được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tử vong vẫn là 9%.

Theo nhiều chuyên gia, những cá thể rắn độc còn non và chưa trưởng thành vẫn có đủ tuyến độc và gây ra chết người với một cú cắn.

