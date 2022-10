Nghệ An: Video giải cứu người đàn ông bị sóng biển cuốn lúc chụp ảnh

Your browser does not support the video tag.

Video giải cứu thành công người đàn ông rơi xuống biển Cửa Lò.

Tối 19/10, thông tin từ ông Trần Đức Thành, cán bộ Trung tâm Cứu hộ và phòng chống tiên tai thị xã Cửa Lò, cho biết: Trong buổi chiều ngày hôm nay, anh em đội đã cứu thành công một du khách bị sóng biển cuốn xa.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 19/10, quá trình thăm quan, chụp ảnh tại cầu đảo Lan Châu một du khách bất ngờ bị sóng biển xô ngã xuống biển rồi kéo ra xa. Thông tin ngay lập tức được chuyển tới Trung tâm Cứu hộ và phòng chống tiên tai thị xã Cửa Lò.

Người đàn ông bị sóng to xô ngã xuống biển - ảnh cắt từ clip

Sau khi bị rơi xuống biển, nạn nhân bị sóng cuốn trôi ra ngoài cầu cảng. Rất may do biết bơi nên quá trình sóng đẩy nạn nhân nổi và kịp ôm vào những mỏm đá.

Do thời tiết xấu, biển động, sóng to nên quá trình cứu hộ hết sức khó khăn. Khi tiếp nhận được nạn nhân chúng tôi đã động viên, ổn định tư tưởng rồi tiến hành các biện pháp đưa nạn nhân vào bờ.

Khoảng gần 30 phút, nạn nhân được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ òa cùng sự cảm kích của người thân nạn nhân và đông đảo người dân.

Quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do gió to kèm sóng lớn - ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi ứng cứu thành công, Trung tâm Cứu hộ và phòng chống tiên tai thị xã Cửa Lò đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Theo thông tin, người đàn ông tên H.T, 56 tuổi trú tại TP. HCM đi du lịch cùng đoàn và gia đình.

Hiện, sức khỏe của nạn nhân đã ổn định.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn