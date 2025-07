Gia đình 5 người lập tức nhập viện vì sử dụng điều hoà kiểu này

Một gia đình 5 người ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã trải qua một đêm khó quên khi tất cả đều bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) sau khi dùng bữa tối tại nhà.

Tối hôm đó, họ quây quần bên nhau nấu nướng và tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng ngày gia đình.

Vì thời tiết quá nóng, cả nhà quyết định đóng kín cửa, bật điều hòa suốt buổi tối. Rạng sáng hôm sau, cả năm người lần lượt xuất hiện các triệu chứng bất thường: chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy nên lập tức nhập viện.

Kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ không khỏi giật mình: nồng độ carboxyhemoglobin, chất chỉ thị điển hình cho ngộ độc khí carbon monoxide (CO) trong máu của họ lên tới 12,8%. Điều đó đồng nghĩa với việc cả gia đình đang trong tình trạng nhiễm độc CO cấp độ trung bình, có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo lời kể của người chồng, hôm đó gia đình ông đã nấu ăn bằng bếp gas trong không gian khép kín, tất cả cửa sổ, cửa chính đều đóng để giữ hơi lạnh của điều hòa. Đây chính là nguyên nhân gây nên thảm họa suýt cướp đi mạng sống của cả năm người.

Bác sĩ Chí Đông, chuyên khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đông Tây Y kết hợp Ôn Châu, phân tích: Khi sử dụng bếp gas trong môi trường thiếu lưu thông không khí, hàm lượng oxy trong phòng sẽ giảm nhanh chóng. Quá trình đốt cháy khí gas khi đó không còn hoàn toàn, dẫn đến sản sinh ra khí carbon monoxide, một chất khí không màu, không mùi nhưng cực kỳ độc hại.

"Chính việc đóng kín không gian sống để bật điều hòa đã ngăn cản luồng không khí lưu thông, tạo điều kiện cho khí CO tích tụ đến mức gây ngộ độc", bác sĩ nhấn mạnh.

Khí CO thường được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng" bởi đặc tính không mùi, không màu và không gây kích ứng tức thì. Nạn nhân thường chỉ phát hiện khi cơ thể đã có những biểu hiện nghiêm trọng.

Bác sĩ Chí Đông cảnh báo: Ngộ độc CO nhẹ có thể gây chóng mặt, đau đầu, mờ mắt, buồn nôn. Mức độ trung bình có thể khiến da mặt đỏ bừng, môi đỏ anh đào, lú lẫn, đổ mồ hôi, mệt mỏi. Nặng hơn, người bệnh có thể bị hôn mê, co giật, suy hô hấp, tổn thương cơ tim hoặc thậm chí tử vong.

Các bác sĩ lưu ý, nhiễm độc khí CO thường xảy ra ở những diện tích nhỏ, không có thông khí, thông gió, khi phát hiện tổn thương thường rất nặng. Do đó, mọi người nên nắm rõ cách phòng tránh ngộ độc khí CO:

- Không để xe hơi hoặc xe máy nổ máy trong gara, trong nhà; ngay cả khi mở cửa.

- Không đặt máy phát điện trong nhà, hay ở gầm sàn nhà.

- Không được đốt than, củi trong nhà, trong lều, trong xe đóng kín cửa.

- Không dùng khí đốt, lò nướng hoặc máy sấy để sưởi ấm.

- Không bao giờ sử dụng thiết bị đốt khí gas không có thông hơi trong phòng kín hoặc trong phòng ngủ. Trong trường hợp ngạt khí do hỏa hoạn, nạn nhân cần tìm khăn ướt ấp ngay vào mũi để bảo vệ đường hô hấp trong khi tự tìm cách thoát ra hoặc chờ người đến cứu.

