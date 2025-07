CLIP: Tài xế đ.ộ.t q.u.ỵ khi lái xe ô tô trên đường đông người

Trưa 9-7, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một chiến xe ô tô con màu trắng đang lưu thông trên đường thì tài xế bị đột quỵ. Phát hiện sự việc, người dân hô hoán kêu mọi người tránh ra khi chiếc xe ô tô đang lao tới. Xe ô tô chỉ dừng lại khi tông vào xe máy của một người dân dựng ven đường.

Your browser does not support the video tag.

Tài xế đang lái xe ô tô thì bất ngờ bị đột quỵ

Ngay sau khi xe ô tô dừng lại, nhiều người dân đã kịp thời phá cửa đưa tài xế là một người đàn ông bị đột quỵ nằm gục trên vô-lăng đi cấp cứu. Clip sau khi đăng tải được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến lo lắng cho tính mạng của nam tài xế.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết sự việc xảy ra trên tuyến đường tại thị trấn Tân Kỳ (cũ) vào sáng ngày 9-7.

Hình ảnh tài xế đột quỵ khi đang điều khiển xe ô tô

Theo lãnh đạo xã Tân Kỳ, tài xế là người xã Tân An, tỉnh Nghệ An bị đột quỵ khi lái xe, sau khi được người dân đưa tới Trung tâm Y tế cấp cứu kịp hiện sức khỏe đã ổn định.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động