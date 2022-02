Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời của quả mâm xôi

Mâm xôi hay còn gọi là phúc bồn tử, chúc xôi, cơm xôi, mắc hủ, co hủ, ghìm búa,.... Đây là loại cây thân gỗ lâu năm. Tên khoa học là Rubus alceaefolius Poir. (R.moluccanus L). Cây thuộc họ hoa hồng.

Quả mâm xôi tốt cho sức khoẻ. Nguồn ảnh: Internet

Mâm xôi thường mọc hoang ở châu Mỹ, châu Á, châu Âu. Còn ở Việt Nam, loại cây này thường mọc nhiều trên đường đi, tại các khu rừng thưa ở vùng núi phía Bắc các tỉnh như: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Thái Bình,…

Hầu hết các bộ phận của cây như thân, cành, lá, rễ và quả đều có thể được sử dụng để làm thuốc.

Thông thường, quả mâm xôi thường được thu hái và sơ chế vào khoảng tháng 5 – 7 hằng năm. Ngoài ra, chúng có thể dùng để ăn giải nhiệt như một loại trái cây và sử dụng để làm mứt rất ngon. Người ta thường bảo quản lạnh để sử dụng được lâu hơn.

Còn thân, cành và lá của cây mâm xôi sẽ được thu hái quanh năm. Sau đó cắt nhỏ ra thành từng khúc, phơi khô và bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ẩm mốc để dùng dần.

Trong một quả mâm xôi thường chứa rất nhiều các thành phần như: Mangan, Vitamin K, Vitamin B, Vitamin E, Sắt, Photpho, Magiê, Kali, Đồng, chất béo, Protein, chất xơ. Ít calo và Carbs. Ngoài ra, trong lá cây mâm xôi còn chứa rất nhiều Tanin.

Quả mâm xôi chứa chất chống oxy hóa mạnh

Chất chống oxy hóa chính là các hợp chất thực vật có tác dụng giúp các tế bào của cơ thể chống lại và phục hồi sau quá trình oxy hóa. Mất cân bằng oxi hóa có thể là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mắc bệnh ung thư, tiểu đường, bệnh tim và các bệnh khác cao hơn. So với các loại quả khác, quả mâm xôi đỏ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa tương tự như dâu tây, nhưng hàm lượng này chỉ bằng một nửa so với quả mâm xôi đen và một phần tư so với quả việt quất.

Một nghiên cứu trên động vật cho thấy quả mâm xôi và chiết xuất từ quả mâm xôi hỗ trợ chống viêm và chống oxy hóa, có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, ví dụ bệnh tim, tiểu đường, béo phì và ung thư.

Một nghiên cứu kéo dài tám tuần ở những con chuột bị béo phì và mắc bệnh tiểu đường đã chỉ ra rằng những con chuột được cho ăn quả mâm xôi đỏ đông lạnh, khô có ít dấu hiệu viêm và mất cân bằng oxi hóa hơn nhóm không ăn.

Một nghiên cứu khác trên loài chuột chỉ ra rằng: Quả mâm xôi chứa axit ellagic - một trong những chất chống oxy hóa có khả năng vừa ngăn ngừa tổn thương oxy hóa vừa giúp tái tạo những DNA bị tổn thương.

Quả mâm xôi phòng chống ung thư

Quả mâm xôi có các chất chống oxy hóa, chống ung thư. Quả mâm xôi có nồng độ cao nhất của chất chống oxy hóa so với bất kỳ trái cây nào trên mặt đất, gần như nhiều hơn 10 lần so với cà chua. Quả mâm xôi cũng chứa axit ellagic, một chất chống oxy hóa tự nhiên được tìm thấy trong trái cây và rau và phổ biến ở các loại quả mọng. Nghiên cứu động vật cho thấy dinh dưỡng thực vật mâm xôi có một vai trò quan trọng trong việc giảm stress oxy hóa, giảm viêm, và qua đó hạn chế sự phát triển hoặc sinh sản của các tế bào ung thư.

Quả mâm xôi duy trì sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali trong quả mâm xôi giúp điều hòa nhịp tim và huyết áp. Quả mâm xôi rất giàu khoáng chất như mangan, đồng và sắt giúp sản xuất hồng cầu.

Quả mâm xôi cải thiện khả năng sinh sản

Vitamin C và magiê trong quả mâm xôi có thể cải thiện khả năng sinh sản ở cả nam giới và phụ nữ. Một giả thuyết khẳng định rằng các chất chống oxy

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn