Khởi tố tài xế làm lây lan dịch khi lén nghỉ qua đêm tại nhà một phụ nữ

Ngày 1/12, theo tin từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc đối với ông Nguyễn A.T. (sinh năm 1969, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Trước đó, vào chiều 29/6, ông T. điều khiển xe tải chở hàng từ Đà Nẵng hướng ra cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Tại Trạm kiểm soát phòng dịch số 6 đóng ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), ông T. khai báo sẽ điều khiển ô tô đi thẳng ra Lao Bảo (Quảng Trị) và cam kết không dừng xe ở bất kỳ địa điểm nào tại Thừa Thiên Huế.

Ông T. không chạy thẳng xe qua Thừa Thiên Huế như cam kết mà dừng lại ngủ qua đêm ở nhà một phụ nữ, sau đó đi nhiều nơi làm nhiều người lây Covid-19 (Ảnh: CTV).

Lực lượng chức năng đã cấp phù hiệu màu vàng (áp dụng cho việc được đi ngang qua và không được dừng đón, trả khách/hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế) cho xe ông T.

Tuy nhiên đến 19h tối cùng ngày, ông T. đã dừng xe tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) và nghỉ lại qua đêm tại gia đình bà N.T.N. Trong thời gian này, ông T. đã đến nhiều nơi tại xã Lộc Thủy như đi chợ, uống cà phê, vào cửa hàng điện máy...

Cho đến 15h chiều 30/6, ông T. mới lái xe rời khỏi Huế. Ngày 3/7, ông T. được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 khi trên đường từ Lao Bảo vào Quảng Ngãi khi dừng khai báo y tế, xét nghiệm ở chốt kiểm soát dịch bệnh.

Ngày 13/7, Công an huyện Phú Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc liên quan đến ông Nguyễn A.T.

Liên quan đến vụ việc, ngày 15/7, tại địa bàn xã Lộc Thủy có 5 ca mắc Covid-19 liên quan đến tài xế Nguyễn A.T., trong đó có bà N.T.N. Xã này cũng bị áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí