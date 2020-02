Khởi tố, bắt giam đôi vợ chồng hành hạ mẹ già 88 tuổi gây phẫn nộ

Clip con dâu bạo hành mẹ chồng

Sáng 29-2, đại tá Nguyễn Hồng Hữu - Trưởng Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và vợ Phạm Thị Loan (57 tuổi), cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo).

Cả hai bị khởi tố về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo điều 185 Bộ luật Hình sự. Theo đại tá Hữu, qua các clip, đã đủ chứng cứ khởi tố và đã thống nhất với VKSND cùng cấp cần áp dụng biện pháp ngăn chặn là bắt tạm giam.

Trước đó, ngày 25-2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn video dài khoảng 2 phút 30 giây do camera ghi lại cảnh một bà cụ lớn tuổi bị con dâu dùng tay đánh đập liên tục vào người. Vào thời điểm trên có sự chứng kiến của một người đàn ông và 1 bé gái nhưng không có sự can ngăn nào. Sau đó, người đàn ông cũng cầm roi đánh trước khi bế bà cụ ra nhà sau.

Bà Loan đánh đập mẹ chồng nhưng ông Tuấn vẫn không can ngăn

Đoạn video được đăng tải có đến hơn hàng trăm ngàn người bình luận và chia sẻ, gây bức xúc cho nhiều người. Ngay sau khi xảy ra, cơ quan chức năng huyện Chợ Gạo đã vào cuộc và xác định vụ việc xảy ra tại nhà ông Tuấn và bà Loan

Người bị bạo hành là bà V.T.D. (88 tuổi), mẹ ruột ông Tuấn. Bước đầu, nguyên nhân được cho do bà D. lớn tuổi, đãng trí, lúc nhớ lúc quên nên việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày không theo ý muốn vợ chồng ông Tuấn nên dẫn đến vụ bạo hành.

Hiện tại, bà D. đã được người con gái ruột rước về nhà ở và chăm sóc. Bà D. có 3 người con, gồm ông Tuấn và 2 người con gái.

Tác giả: MINH SƠN

Nguồn tin: Báo Người lao động