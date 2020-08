Kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh đối diện hình phạt nào?

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh, ngày 23/8, trả lời VTC News, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi bắt cóc cháu bé của nghi phạm Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi, quê Tuyên Quang) đã cấu thành tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" theo Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Thơm, để có căn cứ xử lý những kẻ bắt cóc, cơ quan CSĐT sẽ làm rõ động cơ, mục đích bắt cháu bé để xử lý tương ứng về hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật.

"Khai nhận với cơ quan công an, Thu cho biết động cơ bắt cháu bé để nhận làm con mình tránh việc chồng hờ không nghi ngờ Thu bị hỏng thai. Tuy nhiên, hành vi đưa cháu bé rời khỏi sự quản lý của bố mẹ mà không được sự đồng ý đã cấu thành tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi", luật sư Thơm cho hay.

Hai nghi phạm tại cơ quan công an.

Hành vi phạm tội của những kẻ bắt cóc là nghiêm trọng vì xâm phạm đến quyền được bảo vệ của trẻ em và gây tâm lý hoang mang lo lắng bởi vấn nạn bắt cóc trẻ em đã và đang diễn ra trong xã hội.

Dó đó, cơ quan chức năng cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để làm gương cho những kẻ đã và đang có ý định phạm tội.

Trong Khoản 1, Điều 153 Bộ luật Hình sự quy định tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" nêu rõ, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, những kẻ phạm tội này có thể phải đối diện với mức phạt tù từ 5-10 năm nếu phạm tội có tổ chức hoặc phạt tù từ 10-15 năm nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.

Như VTC News đưa tin, khoảng 16h ngày 21/8, cha bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) đón cháu đi học về bằng ô tô và đưa ra công viên trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh) chơi. Tuy nhiên khi vừa rời mắt một lúc, bố của cháu Gia Bảo nhìn lên đã không thấy cháu đâu.

Ngay sau đó, cha cháu bé vội đi tìm, gọi điện báo cho người nhà để thông báo cho Công an tỉnh Bắc Ninh về vụ việc.

Đến chiều 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang tìm thấy cháu bé ở huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) sau hơn 1 ngày bị bắt cóc. Hiện cháu bé an toàn và đã được đưa về gia đình.

Cơ quan công an xác định, cháu gia bảo bị 2 nghi phạm bắt cóc là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi, quê Tuyên Quang). 2 nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: Báo VTC News