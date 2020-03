Hyundai cho ra mắt mẫu xe mới giá 198 triệu đồng

Theo AutocarIndia, Hyundai Elite i20 BS6 mới được sản xuất ra với bốn biến thể và có giá lần lượt là 6,50 lakh (khoảng 198 triệu đồng), 7,36 lakh (khoảng 225 triệu đồng), 7,66 lakh (khoảng 234 triệu đồng) và 8,31 lakh (khoảng 253 triệu đồng).

Theo đó, Hyundai Elite i20 BS6 được trang bị động cơ xăng 1,2 lít có khả năng sản sinh công suất 83bhp và mô-men xoắn 114Nm, hộp số sàn 5 cấp. So với mẫu BS4, động cơ tương thích BS6, Elite i20 mới hiện có giá cao hơn 45 triệu đồng.

Hyundai Elite i20 Magna được trang bị tất cả các tính năng cần thiết, ví dụ như túi khí kép phía trước, ABS với EBD, đèn sương mù phía trước, cảm biến đỗ xe phía sau, khóa trung tâm, nhắc nhở dây an toàn và cảnh báo tốc độ như các tính năng an toàn tiêu chuẩn. Đồng thời, biến thể này được sử dụng bánh xe thép 14 inch kèm một số tính năng bao gồm đèn pha halogen, nội thất hai tông màu đen và màu be, tựa đầu trước có thể điều chỉnh, tựa tay cố định phía trước, hệ thống âm thanh 2-DIN với kết nối Bluetooth và USB, bốn loa, vô lăng đa chức năng, cửa sổ chỉnh điện, AC phía sau lỗ thông hơi, hộp đựng găng tay làm mát, gương cánh điều chỉnh điện và ổ cắm điện 12V.

Hyundai Elite i20 mới vừa được ra mắt với bốn biến thể tại Ấn Độ. Ảnh: Internet

Còn biến thể i20 Sportz đi kèm với nhiều trang bị đặc biệt như có camera đỗ xe phía sau, giảm xóc sau, ORVM được hỗ trợ với đèn báo rẽ, khay bưu kiện phía sau, ghế lái có thể điều chỉnh độ cao, tay vịn trung tâm trượt phía trước và tay lái nghiêng. Nó cũng có hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch với sự hỗ trợ của Apple CarPlay, Android Auto và MirrorLink, hệ thống âm thanh Arkamys và nhận dạng giọng nói. Thay vì bánh xe thép, biến thể Sportz + có bánh xe hợp kim 15 inch.

Hyundai Elite biến thể i20 Asta (O) cung cấp sáu túi khí, đèn pha chiếu tự động với đèn chạy ban ngày LED và đèn chiếu sáng góc. Các tính năng khác bao gồm hệ thống khởi động/dừng bằng nút bấm, lối vào không cần chìa khóa, tay nắm cửa mạ crôm, tay lái bọc da và cần số, tay vịn phía sau, công nghệ xe hơi kết nối AutoLink, điều khiển khí hậu tự động và gạt nước/máy giặt phía sau.

