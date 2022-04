Gần 100 Cảnh sát vây bắt tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà

Trao đổi với PV Báo CAND trưa 19/4, Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau 3 ngày tập trung đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Thanh Thế Thiên (SN 1968, trú ở thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) và Nguyễn Quyết Toán (SN 1984, trú ở khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) để điều tra và xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc đã bị bắt giữ tại hiện trường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phát hiện bên trong khu đất rộng hàng ngàn mét vuông trồng nhiều cây xanh và xây dựng công trình trái phép là một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà do Đặng Thanh Thế Thiên quản lý và điều hành.

Xe máy cùng gà đá đã bị tạm giữ.

Sau nhiều ngày cải trang truy bám, thu thập các chứng cứ có liên quan, khoảng 8h50’ sáng ngày 16/4, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên bất ngờ ập vào khu đất nêu trên vây bắt quả tang hoạt động đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 68 nghi can, 4 con gà đá, hơn 383 triệu đồng, 43 xe máy và 69 điện thoại di động cùng một số tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Đưa các nghi các đánh bạc lên xe ô tô về cơ quan Công an.

Cùng với việc đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ vai trò hành vi của từng đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã lập thủ tục đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Thanh Thế Thiên và Nguyễn Quyết Toán.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân