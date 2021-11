Gái xinh vượt nóc nhà như phim hành động, 'trốn đi chơi' với bạn trai gặp ngay 'bà hàng xóm' quay clip

Tuổi trẻ ai cũng có những lúc “cháy hết mình” với đám bạn bên những cuộc tụ tập vui đùa. Thế nhưng đến mức trèo tường, vượt nóc nhà như bạn gái dưới đây thì quả là có hơi quá.

Đoạn clip xôn xao mạng xã hội.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ đang trèo vượt nóc nhà trốn đi chơi với bạn khiến dư luận xôn xao.

Theo nội dung trong đoạn clip cho thấy, một cô gái đang xoay xở trên nóc ngôi nhà cấp 4 thấp, cố gắng vượt ra ngoài đường. Một số người chứng kiến vẫn không tin vào mắt mình nói: “Trốn nhà nó đi chơi thật đó hả”, một số người cũng không quên nhắc người quay clip: “Nó thấy cô quay nó chửi đó”.

Sau một hồi xoay xở vô cùng nguy hiểm trên nóc nhà, cô gái cũng trèo ra được phía đường và trèo xuống an toàn khiến người xem thở phào nhẹ nhõm.

Cô gái leo trèo trên nóc nhà vô cùng nguy hiểm.

Phía dưới có 2 nam thanh niên đang đứng đợi sẵn để hỗ trợ cô gái này. Một người trong đoạn clip cũng nói: “Trời đất ơi trốn đi chơi hoài”.

Ngoài ra, người quay đoạn clip cũng nói: “Tao sẽ gửi đoạn clip này cho ba mày”.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Một số ý kiến cho rằng, việc cô gái trèo tường, vượt nóc nhà để đi chơi với bạn trai là vô cùng nguy hiểm vì có thể trượt ngã từ trên cao.

Người xem đều thở phào nhẹ nhõm khi cô gái xuống đất an toàn.

Một số ý kiến khác lại cho rằng, dù cô gái trẻ có hành động sai hay thế nào thì cũng nên nói với ba mẹ cô gái để giải quyết tránh nguy hiểm cho cô gái lần sau chứ không nên quay clip lại như vậy.

Hiện chưa rõ thực hư ra sao, điễn ra vào thời điểm nào nhưng đoạn clip này vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số đều cho rằng, các bậc phụ huynh có con trẻ cần cảnh giác, quan tâm tới con cái của mình hơn, tránh những hành động nguy hiểm.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn