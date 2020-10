Điều tra vụ con trai ông Trần Bắc Hà “rửa” hơn 10 triệu USD

Cáo trạng vụ đại án BIDV cho thấy, Tập đoàn An Phú là của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà). Tùng nhờ Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đứng tên tham gia góp vốn, Trần Anh Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT giúp Tùng.

Tập đoàn An Phú được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thành lập liên doanh Công ty SHH Viêng Chăn ngày 22/9/2015 với số vốn đầu tư ra nước ngoài là gần 300 tỷ đồng (tương đương 49% vốn điều lệ).

Tuy nhiên, trước đó, ngày 13/5/2014, cá nhân Trần Anh Quang cùng Công ty Outhid Houng Heang (pháp nhân Lào) đã được Nhà nước Lào cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thành lập Công ty SHH Viêng Chăn với điều lệ đăng ký là 1 triệu USD, Trần Anh Quang nắm 49% vốn điều lệ.

Theo báo cáo của Trần Anh Quang và ông Oudomsup Senmysouk, Tổng Giám đốc Cty Outhid Houng Heang, Tập đoàn An Phú đã chuyển sang Lào 4 triệu USD. Thực chất, trước đó, Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đã nộp 10,4 triệu USD tiền mặt vào tài khoản của Thái Thành Vinh mở tại LaoVietBank, sau đó dùng 10 triệu USD từ nguồn này để thông qua Cty Outhid Houng Heang góp vốn vào tài khoản của LaoVietBank tại Ngân hàng Trung ương Lào để góp 10% vốn điều lệ.

Toàn bộ số tiền 10 triệu USD, ông Oudomsup Senmysouk xác nhận là tiền của Trần Duy Tùng mượn danh nghĩa công ty của ông tham gia góp vốn vào Cty SHH Viêng Chăn để góp vốn vào LaoVietBank.

Bên cạnh đó, toàn bộ cổ tức hơn 2,3 triệu USD LaoVietBank trả cho Cty SHH Viêng Chăn, Trần Duy Tùng là người quản lý và sử dụng cá nhân, không chuyển về nước theo quy định của Luật đầu tư năm 2014.

Như vậy, cơ quan tố tụng xác định, việc Tập đoàn An Phú xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên doanh là Cty SHH Viêng Chăn để thực hiện góp vốn vào LaoVietBank là để hợp thức hóa và che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang; hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đầu tư trái phép sang Lào, nộp gửi tiết kiệm tại LaoVietBank năm 2013, sau đó dùng để góp vốn vào LaoVietBank cho Cty SHH Viêng Chăn thông qua Cty Outhid Houng Heang.

Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền”. Tuy nhiên, do Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đang bỏ trốn, chưa thể ghi lời khai để làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD có phải do phạm tội mà có và cách thức để Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh có 10,4 triệu USD trên tại Lào để gửi tiết kiệm năm 2013 như đã nêu ở trên nên chưa đủ căn cứ để xác định hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với các hành vi có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Rửa tiền” để điều tra đối với Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh.

Câu kết với nhà thầu chiếm đoạt tiền BIDV giải ngân

Quá trình điều tra còn xác định, Đinh Văn Dũng trong thời gian làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Cty Bình Hà, đã thực hiện hành vi câu kết với 3 nhà thầu lập các hợp đồng xây lắp, hợp đồng kinh tế, hồ sơ thanh quyết toán theo đơn giá và khối lượng các hạng mục do Dũng đưa ra.

Trên cơ sở đó, Dũng chỉ đạo Cty Bình Hà làm hồ sơ đề nghị BIDV chi nhánh Hà Tĩnh giải ngân tạm ứng trước 50% giá trị hợp đồng vào tài khoản của các nhà thầu và các nhà thầu này có trách nhiệm hoàn lại cho Cty Bình Hà 20% tổng giá trị hợp đồng theo yêu cầu của Dũng.

Sau đó, Dũng dùng số tiền này góp vào Cty Bình Hà dưới danh nghĩa cá nhân Dũng và 2 cổ đông Trần Anh Quang, Thái Thành Vinh nhằm chứng minh vốn đối ứng để đủ điều kiện cho Ngân hàng tiếp tục giải ngân.

Tổng số tiền các nhà thầu đã chuyển lại cho Cty Bình Hà theo yêu cầu của Đinh Văn Dũng là 87,8 tỷ đồng. Đinh Văn Dũng sử dụng gần 77 tỷ đồng nộp tiền góp vốn cho 3 cổ đông, tiếp tục gian dối chứng minh vốn đối ứng để BIDV tiếp tục giải ngân theo tỷ lệ vốn góp.

Ngày 26/3/2019, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Dũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra còn xác định Đinh Văn Dũng có hành vi liên quan đến việc nhận tiền của 14 nhà thầu khác, trong đó 8/10 nhà thầu liên quan nhóm Cty Tân Đại Việt có trụ sở hoạt động tại tỉnh Hà Tĩnh, đã được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố điều tra trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Bình Hà và kết luận có hành vi chuyển lại 114 tỷ đồng cho 3 cổ đông của Cty Bình Hà.

Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, chưa thể kết luận được hết các hành vi sai phạm; hành vi phạm tội của Đinh Văn Dũng do Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố điều tra có cùng tính chất, hành vi tương tự vụ án do Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố điều tra, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bị can, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV và Cty Bình Hà.

Ngày 13/3/2020, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự trên đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Tĩnh để nhập vụ án và tiến hành điều tra thống nhất trong cùng vụ án.

