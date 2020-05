'Dàn trận' truy kích linh dương, báo đốm nhận cái kết chết chóc

Your browser does not support the video tag.

Khi đang dẫn đàn con non đi săn trên đồng cỏ, báo săn bất ngờ gặp một con linh dương đơn độc. Ngay lập tức nó lao tới tung đòn tấn công. Chỉ trong phút chốc, báo săn đã cắn chặt lấy cổ khiến cho linh dương không thể chạy tiếp.

Dù được sự trợ giúp của đàn con nhưng báo mẹ vẫn bị phản đòn một cách quyết liệt. Thậm chí, nó còn bị linh dương dùng sừng húc trúng ngực. Bị thương khá nặng, báo mẹ đành nhả linh dương ra rồi tiếc nuối nhìn con mồi chạy mất.

Theo các chuyên gia, vết thương của con báo mẹ không hề đơn giản khi sừng linh dương đã đâm xuyên vào cơ quan nội tạng.

Báo Cheetah còn gọi là báo săn, sống chủ yếu thảo nguyên châu Phi và một số vùng ở Tây Nam Á như Iran. Theo số lượng thì báo săn sống nhiều nhất ở Namibia, phía nam châu Phi. Con báo chỉ cần 4 bước là đạt tốc độ tối đa trong điều kiện không có vật cản.

Báo săn châu Phi không chỉ vận dụng tốc độ, sự nhanh nhẹn mà còn dùng trí thông minh để phán đoán đường tẩu thoát của từng con mồi khác nhau. Chúng giết chết con mồi bằng cách cắn nghẹt thở nhưng phải mất một thời gian khá lâu do lực cắn yếu.

Tác giả: Hải Vân (Tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn