Cựu đại uý công an Lê Thị Hiền từng 'đại náo' sân bay: "Anh làm được gì tôi, đánh tôi đi"

Mới đây, Viện kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thị Hiền (SN 1983, Hà Nội), Vũ Hoàng Anh (SN 1991, Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, Hà Nội) cùng 15 bị can khác về tội cướp tài sản.

Trong số các bị can bị truy tố có Lê Thị Hiền trước đây là cựu đại úy công an, người từng nổi tiếng trên mạng xã hội vì có hành vi mắng nhân viên hàng không tại quầy làm thủ tục hành lý và chống đối lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8/2019. Tuy nhiên, hiện nay, bà Hiền đã xuất ngũ.

"Đại náo" sân bay

Vụ việc "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8/2019 của Lê Thị Hiền chắc hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên bởi mức độ rùm beng của sự việc.

Theo đó, ngày 11/8/2019, trong quá trình check hành lý tại quầy thủ tục sân bay Tân Sơn Nhất, nữ nhân viên đứng quầy xảy ra mâu thuẫn liên quan tới hành lý xách tay bị quá cân của bà Hiền.

Tuy đi cùng con nhỏ nhưng bà Hiền vẫn lớn tiếng chửi bới, dùng nhiều lời lẽ xúc phạm hướng về phía nữ nhân viên, làm náo loạn cả khu vực check-in đang có rất đông hành khách xếp hàng chờ lượt.

Sau đó bà Hiền đồng ý xách tay kiện hành lý trên và hãng hàng không cũng giải quyết cho đi chuyến bay trên. Tuy nhiên, trong quá trình hành khách di chuyển lên an ninh soi chiếu, bà Hiền lại làm mất thẻ lên máy bay và tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng với nhân viên.

Trong clip từ sự việc cho thấy dù được can ngăn nhưng Lê Thị Hiền vẫn liên tục dùng những lời lẽ gay gắt để chửi bới, xúc phạm nhân viên hàng không như: "Thái độ của tao thế đấy, tao năn nỉ mày mày không cho nên bố mày phải nói như thế đấy. Cái loại mày ra ngoài đường người ta vả vào mặt mày. Một ngày tao phải chạy 5 triệu tiền Facebook cho con này ế chồng...!".

Hình ảnh từ clip sự việc ở sân bay.

Bà Hiền còn nói thêm rằng: "Xúc phạm là chuyện bình thường, vì nó biết được người ta nói như thế rồi mà nó vẫn kiểu như thế. Con tôi nhỏ như thế, giờ phải bế lên trên cầu thang tôi đi làm sao được, thì nó lại trả lời là đấy là việc của chị. Người ta thấy người già với trẻ em người ta còn phải giúp đỡ", vị khách nữ nói.

Các nam nhân viên an ninh sân bay cũng tiến tới nhắc nhở, đề nghị bà Hiền bình tĩnh lại thì liền bị quát vào mặt: "Việc của anh à? Hóng hớt à? Anh làm được gì tôi thì anh làm đi, đánh tôi đi. Tôi không nói nhỏ được, tôi phải ăn to nói lớn", người phụ nữ thách thức.

Đáng chú ý, khi bị đưa vào phòng an ninh của sân bay làm việc thì bà Hiền vẫn đe dọa, chửi bới, lăng mạ các nhân viên nơi đây. Vừa vào đến phòng, bà Hiền đã lập tức gọi điện cầu cứu người khác và ăn vạ lực lượng an ninh cầm vào chiếc đồng hồ 6.000 đô (tương đương 140 triệu đồng).

"Nó khóa tay chị lại rồi, nhanh lên em ơi. Giời ơi, vỡ cái đồng hồ của chị, 6.000 USD rồi. Gẫy tay tôi rồi, giời ơi", người phụ nữ không ngừng gào khóc qua điện thoại.

Bà Lê Thị Hiền khi làm việc với an ninh sân bay. Ảnh cắt từ clip

Trải lòng sau sự việc

Trải lòng với Vietnamnet hôm 23/8/2019, vài ngày sau sự việc rùm beng, bà Lê Thị Hiền khẳng định mình bị oan, mọi người đang hiểu sai sự thật.

Theo bà Hiền, bé con ốm nên xin nhân viên cho cháu ghế phía trên của máy bay nhưng bị trả lời cộc lốc: "Chỉ có hàng ghế số 35, đi được thì đi, không đi thì thôi".

Đến khi gửi hành lý, bà cũng biết từ ngày 1/8, mỗi hành khách được gửi 23kg hành lý nhưng nữ nhân viên hàng không làm thủ tục check-in không hướng dẫn người này ra đóng lại hành lý, mà chỉ nói hành lý của gia đình bà Hiền thừa 3kg. Bực tức dồn nén nên bà Hiền mới lớn tiếng quát nạt.

Về video quay lại cảnh bà này chửi bới, thậm chí túm tóc, đánh nhân viên quầy và lực lượng an ninh hàng không, bà Hiền phân bua với nguồn trên rằng: "Mọi người không biết nhân viên hàng không đã chửi mẹ con tôi. Sự việc diễn ra 10 ngày, xong bỗng video lại xuất hiện như thế. Cảnh nhân viên sân bay chửi tôi, đánh tôi sao không thấy ai đưa lên".

Đặc biệt, bà Hiền bức xúc vì sau vụ việc, số điện thoại cá nhân bị công khai trên mạng nên đã có có hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn chửi bới, đe dọa, mạt sát khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chân dung bà Lê Thị Hiền. Ảnh: Người lao động

Hàng loạt hậu quả

Sau sự việc trên, ngày 24/8/2019, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không 1 năm đối với bà Lê Thị Hiền, thời hạn từ ngày 27/8/2019 đến 26/8/2020 và bắt buộc kiểm tra trực quan trong 12 tháng tiếp theo từ 27/8/2020 đến 26/8/2021.

Bà Lê Thị Hiền bị cấm bay do có hành vi vi phạm kỷ luật, trật tự, gây rối tại cảng hàng không, sân bay như to tiếng, không hợp tác, có lời lẽ thô tục xúc phạm, mạt sát, dùng tay nắm tóc, dùng chân đạp vào người nhân viên an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ.

Các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển bà Lê Thị Hiền theo thời hạn nêu trên.

Đến ngày 15/11/2019, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho báo Người lao động biết tổ chức Đảng của cơ quan Công an quận Đống Đa đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức "Khai trừ Đảng" đối với Đại úy Lê Thị Hiền - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh (Công an quận Đống Đa, Hà Nội).

Cơ quan Công an TP Hà Nội cũng đề xuất Giám đốc Công an TP Hà Nội kỷ luật hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy đối với Đại úy Lê Thị Hiền và được chấp thuận.

Sau này, bà Lê Thị Hiền đã bị cho xuất ngũ.

