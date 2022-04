Cụ ông bị xe tông lúc 3 giờ sáng, đáng sợ hơn là hành vi "máu lạnh" của tài xế ngay sau đó

Theo như diễn biến đoạn clip đang được chia sẻ trên MXH, rạng sáng ngày 15/4, khi trời vẫn còn nhá nhem tối, một cụ ông lững thững đi bộ bên vỉa hè. Bất ngờ một chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh từ phía sau lao đi vun vút, tông trúng ông cụ.

Cụ đâm trực diện khiến cụ ông bị văng ra xa, nằm bất động. Đoạn đường lúc này khá vắng vẻ, không một ai hay biết về vụ tai nạn vừa xảy ra. Đáng nói, sau giây phút đó, tài xế phóng xe đi thẳng, không ngoảnh lại nhìn người bị nạn thêm bất cứ phút giây nào.

Your browser does not support the video tag.

Cụ ông bị xe tông vào 3 giờ sáng, đáng sợ hơn là hành vi "máu lạnh" của tài xế ngay sau đó

Tình huống này sau khi được đăng tải trên các diễn đàn nhận về nhiều bình luận. Chưa rõ tình trạng sức khỏe của cụ ông ra sao, tuy nhiên hành vi "máu lạnh" của tài xế khiến nhiều người kịch liệt lên án.

Số khác cũng cho rằng, với những gia đình có cụ già sống cùng, con cháu cần cẩn thận và để mắt tới các cụ nhiều hơn nữa. Tránh việc cụ đi lạc hay bị những tai nạn nguy hiểm khó lường như tình huống trên.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc