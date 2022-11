Cổng nhà dân kiên cố đổ sập trong tích tắc vì hành động này của tài xế xe tải

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại vụ va chạm của xe tải khiến dân mạng không khỏi thót tim.

Theo đoạn clip ghi lại, ô tô tải di chuyển vào con đường hẻm và sau đó thực hiện cú đánh lái. Tuy nhiên, do đánh lái chưa chuẩn, tài xế đã tông thẳng vào cửa cổng một nhà dân. Cánh cổng trông rất đẹp và kiên cố mau chóng đổ sập xuống tan tành.

Đáng chú ý, cùng lúc xảy ra vụ việc, một người đàn ông đứng gần đó khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Rất may, khi vụ va chạm xảy ra, người đàn ông đã nhanh chóng chạy khỏi hiện trường nên thoát nạn.

Your browser does not support the video tag.

(Clip: Xe tải đánh lái thiếu chuẩn xác khiển cổng nhà dân đổ sập trong chốc lát)

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn