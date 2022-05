Công an Bình Dương thông tin về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng 6-5, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin nội dung liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).

Bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang bị Công an TP. HCM tạm giam

Theo đó, từ ngày 6-10 đến ngày 3-11-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng của 7 cá nhân gửi đến các cơ quan như Văn phòng Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an, Cục cảnh sát Hình sự- Bộ Công an và Công an TP. HCM. Sau đó đơn được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thụ lý với các lý do hoạt động phát trực tiếp qua Internet của bà Nguyễn Phương Hằng diễn ra tại địa bàn Bình Dương.

Các cá nhân tố giác bà Hằng, gồm: Bà Đinh Thị Lan; ông Huỳnh Minh Hưng; bà Đặng Thị Hàn Ni; ông Nguyễn Đức Hiển; bà Trần Thị Thủy Tiên; ông Đồng Quốc Nhạc; bà Nguyễn Thị Tố Trinh.

Các đơn tố giác này đều có chung nội dung là bà Hằng có hành vi "Vu khống"; "Làm nhục người khác"; "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân".

Công an tỉnh đã tiến hành làm việc với các cá nhân, thu thập 53 buổi livestream và tiến hành các bước trưng cầu giám định. Từ đó, xác định bà Phương Hằng có những phát ngôn thiếu chuẩn mực đạo đức, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.

Ngày 26-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương có kiến nghị với VKSND tỉnh quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân".

Theo Điều 170 của Bộ luật hình sự, những tội danh, hành vi trùng với nhau sẽ xử lý chung vụ án. Do vậy, Công an Bình Dương đã có văn bản thống nhất, trao đổi với Cơ quan CSĐT Công an TP HCM và báo cáo Cơ quan CSĐT Bộ Công an theo hướng chuyển vụ án Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"; đồng thời ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội danh trên.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động