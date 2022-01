Con dâu lấy vàng của mẹ chồng, dựng hiện trường giả bị trộm

Ngày 21/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) vừa xác minh làm rõ vụ con dâu lấy vàng của mẹ chồng rồi dựng hiện trường giả bị trộm.

Bước đầu làm việc với công an, L. khai nhận đã lấy vàng của mẹ chồng, tạo dựng hiện trường giả bị trộm. Ảnh C.A

Theo công an, sáng 19/1, anh Nguyễn Văn Th. (SN 1987, ngụ xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành) đến công an xã trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm khoảng 30 chỉ vàng 24 của mẹ ruột.

Nhận tin, lực lượng Công an huyện Châu Thành và Công an xã Hòa Bình xuống hiện trường, xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhận định, số vàng nói trên khả năng là bị người nhà lấy và tạo dựng hiện trường giả bị trộm.

Sau thời gian vận động, trưa cùng ngày, vợ anh Th. là chị Nguyễn Thị L. (SN 1988) thú nhận là người đã lấy số vàng của mẹ chồng.

Bước đầu làm việc, chị L. cho biết, số vàng lấy được, chị bán 5 chỉ, cầm 7 chỉ để trả nợ và tiêu xài cá nhân, số còn lại đem đi cất giấu.

Sợ mẹ chồng phát hiện, chị L. dựng hiện trường giả, gọi mẹ chồng vào kiểm tra.

Tác giả: Lê An

Nguồn tin: Báo Giao thông