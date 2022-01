Cô gái liều lĩnh lao ra biển vì cãi nhau với bạn trai, phản ứng của anh chàng khiến ai nấy phẫn nộ

Giận hờn, cãi vã là những việc khó có thể tránh khỏi giữa một cặp đôi đang yêu nhau. Tuy nhiên, những lúc như vậy thì mỗi đôi lại có một cách giải quyết khác nhau.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi cãi nhau ở bờ biển tỉnh Sơn Đông ngày 14/12. Đoạn clip cho thấy, sau khi cãi nhau, cô gái vì giận dỗi đã lao mình ra biển, bất chấp những cơn sóng cuộn trào lên tới đầu gối.

Cô đứng quay mặt ra hướng biển, hai tay đút vào túi áo khoác, đầy vẻ tuyệt vọng và đau buồn. Thế nhưng, chàng bạn trai lại có thái độ rất bình thản, không hề mảy may quan tâm đến an nguy của bạn gái.

Anh cứ thế đứng trên bờ, đút hai tay vào túi quần và chỉ chăm chăm tránh những cơn sóng đang vỗ vào bờ để tránh bị ướt giày. Anh thà trơ mắt nhìn bạn gái dầm mình trong nước biển lạnh lẽo còn hơn cầu xin sự tha thứ, hay chạy ra kéo nàng vào bờ.

Không rõ màn tranh cãi này có kết quả ra sao, liệu hai người có hàn gắn được với nhau hay không nhưng thái độ của chàng trai đã bị cộng đồng mạng “ném đá” dữ dội. Bên cạnh đó, một số khác lại trách móc cô gái dại dột, vì tình yêu mà không màng tới tính mạng, sức khỏe của mình.

Một số người để lại bình luận:

“Cô gái nên trân trọng bản thân mình, vì một kẻ như vậy mà dầm mình trong nước biển lạnh có đáng hay không?”,

“Anh ta chỉ quan tâm tới đôi giày của mình có bị ướt hay không mà chẳng mảy may lo bạn gái có bị lạnh không. Đàn ông như vậy thì nên chia tay, chẳng cần phải hối tiếc”,

“Đàn ông kiểu này không đáng để yêu. Quá vô tâm”.

