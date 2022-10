Clip vụ hỗn chiến khiến hai người chết trong đêm ở Bình Dương

Đến 23h40 ngày 14/10, lực lượng công an thuộc thị xã Tân Uyên và tỉnh Bình Dương khẩn trương triển khai công tác truy bắt người liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong tại chỗ và một số người bị thương.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, hai nhóm thanh niên đi xe máy lao vào hỗn chiến trên đường Võ Thị Sáu (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Ngoài ra, clip do người dân gần hiện trường ghi lại, cho thấy một thanh niên đã nằm bất động dưới đường vẫn bị một thanh niên khác dùng tay, chân đấm đá túi bụi vào đầu. Nhóm người chỉ rời đi sau khi thấy hai nạn nhân nằm bất động trên vũng máu.

Cảnh hỗn chiến trong đêm được người dân ghi lại.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 22h tối cùng ngày, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn trong một quán nhậu gần hiện trường.

Sau đó, hai nhóm lao vào hỗn chiến rồi chạy ra ngoài đường tiếp tục lao vào đánh nhau. Hai thanh niên không kịp chạy thoát thân đã bị nhóm thanh niên vây đánh gục tại chỗ và tử vong.

Hiện trường vụ án mạng

Hai nhóm xảy ra mâu thuẫn trong quán nhậu

Một số thanh niên khác cũng bị nhóm đối thủ đánh trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu.

