Clip: Thót tim khoảnh khắc người công nhân tuột tay rơi khỏi cầu

Đoạn clip được camera ghi lại vào ngày 8/10 tại thành phố Hoài An, Giang Tô (Trung Quốc).

Theo đó, một người công nhân đang lắp biển quảng cáo trên thành cầu thì đột nhiên bị tuột tay và rơi khỏi cầu. May mắn thay, người công nhân đã đeo dây bảo hộ lúc làm việc nên anh chàng đã rơi vào tình trạng treo lủng lẳng trên không trung, bên dưới là hàng loạt xe ô đang lưu thông với tốc độ cao.

Lúc này, một tài xế xe bus đã nhanh trí di chuyển đến ngay phía dưới chân người công nhân để đỡ người này bằng nóc xe bus. Người công nhân sau đó đã tiếp đất an toàn.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn