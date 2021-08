Clip: Thanh niên dùng tay không đỡ gọn bé gái ngã từ cửa sổ tầng 2

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trong khu dân cư ở quận Fatih, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể, khi mẹ đang lúi húi trong bếp thì bé gái 2 tuổi có tên Doha đã leo lên mép cửa sổ. Lúc này, một nam thanh niên mặc áo vàng đang đứng với nhóm người quen dưới đường thì vô tình ngẩng lên và phát hiện ra sự việc.



Khi thấy bé bị mắc kẹt ở cửa sổ rồi rơi xuống, nam thanh niên đã lập tức di chuyển về phía trước, đưa tay ra rồi bắt gọn lấy cô bé.

Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng chóng vánh nên khi thanh niên này cứu được nạn nhân thì những người xung quanh mới biết và chạy đến hỗ trợ.

May mắn là cô bé 2 tuổi đã sống sót trong vụ tai nạn mà không có bất kỳ thương tích nào.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn