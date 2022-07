Clip: Sờ vào "chỗ nhạy cảm" của đối thủ, cầu thủ nhận ngay thẻ đỏ

Your browser does not support the video tag.

Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Lanus và Velez Sarsfield, tại vòng 10 Giải vô địch Argentina.

Cụ thể, phút 61 của trận đấu, cầu thủ 2 đội có pha tranh chấp quyết liệt ở sát đường biên dọc. Do không muốn để mất bóng nên hậu vệ Francisco Ortega bên phía Velez Sarsfield đã dùng thân mình để che chắn. Trong khi đó, tiền đạo Mateo Sanabria của Lanus lại cố gắng lấy bóng từ phía sau đối thủ.

Trong tình huống lộn xộn, Ortega bỗng dưng nổi giận, đẩy mạnh người Mateo Sanabria khiến cầu thủ này ôm mặt rồi té ngã xuống sân. Ngay lập tức, trọng tài đã rút ra tấm thẻ vàng cảnh cáo Ortega và xem VAR.

Từ pha quay chậm, tay trái của Mateo Sanabria đã sờ vào "nhạy cảm" của Ortega. Kết quả, vị vua áo đen đã rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp rồi đuổi Mateo Sanabria ra khỏi sân.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn