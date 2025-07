Cầu thủ Việt kiều ‘chê’ 30 tỉ đồng tại V.League là ai?

Patrik Lê Giang gần như chắc chắn sẽ ở lại Công an TP.HCM. Ảnh: Minh Tuấn

Người từ chối mức phí chuyển nhượng lên đến 30 tỉ đồng tại V.League chính là thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang. Dù được một "đại gia" bóng đá Việt giấu tên đưa ra lời đề nghị khủng cùng nhiều điều khoản hấp dẫn, nhưng thủ môn sinh năm 1992 vẫn kiên quyết từ chối để tiếp tục gắn bó với CLB Công an TP.HCM.

Nửa mùa giải 2023, Lê Giang thi đấu cho CLB TP.HCM theo dạng cho mượn từ Công an Hà Nội. Kết thúc mùa giải, anh trở thành cầu thủ tự do và lập tức đạt thỏa thuận ký hợp đồng chính thức có thời hạn 3 năm với CLB TP.HCM (nay là Công an TP.HCM). Theo thông tin, mức phí lót tay cho thủ môn này là 7,5 tỉ đồng, chia làm 3 đợt trong 3 năm, cùng mức lương 18.000 USD/tháng (tương đương 450 triệu đồng).

Thủ môn Patrik Lê Giang trong màu áo CLB TP.HCM trước đây

Patrik Lê Giang là cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Slovakia, từng khoác áo các đội U19 và U21 Slovakia. Anh thi đấu cho nhiều CLB ở CH Czech và Slovakia trước khi về Việt Nam năm 2023 để khoác áo CLB Công an Hà Nội.

Trong thời gian gần đây, anh được nhiều đội bóng để mắt tới, đặc biệt là tân binh V.League - CLB Ninh Bình. Đội bóng này thậm chí còn đề xuất đổi thủ môn Đặng Văn Lâm cùng một khoản phí để chiêu mộ Lê Giang. Dù vậy, với hợp đồng còn 2 năm cùng Công an TP.HCM, thủ môn Việt kiều này dường như đã quyết định gắn bó lâu dài với đội bóng thành phố, bất chấp những lời mời gọi hậu hĩnh từ nơi khác.

Tác giả: H.Đ

Nguồn tin: bongdaplus.vn