Nghệ An: Toàn bộ diễn biến vụ ô tô tông 2 xe máy rồi rơi xuống sông khiến 3 người thiệt mạng

Video

Sáng 15-7, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã có báo cáo sơ bộ gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Nghệ An về vụ ô tô tông 2 xe máy rồi rơi xuống sông, xảy ra tại xã Vạn An (Nghệ An) làm 3 người chết, 2 người bị thương.