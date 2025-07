Nghệ An hạ điểm chuẩn lớp 10: Thước đo để định hướng, phân luồng

Thí sinh dự thi vào Trường THPT Hà Huy Tập (Vinh Phú, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, việc hạ điểm chuẩn vào lớp 10 không phản ánh chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh. Tuy nhiên, đây cũng là thước đo để ngành đánh giá, định hướng dạy học và phân luồng, hướng nghiệp học sinh.

Nhiều trường hạ thấp điểm chuẩn

Trường THPT Nam Đàn 2 (Thiên Nhẫn, Nghệ An) công bố điểm trúng tuyển đợt 2 vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 là 2,5 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên và khuyến khích nếu có) thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua. Ông Phạm Xuân Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 xác nhận, điểm chuẩn tuyển sinh đợt 2 của trường thấp hơn 7 điểm so với điểm chuẩn đợt 1 (9,5 điểm) và là mức thấp nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, theo Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2, điểm chuẩn xuống thấp là điều đã được dự báo do số thí sinh đăng ký dự thi gần bằng chỉ tiêu tuyển sinh, tỷ lệ trúng tuyển trên 90%. Năm nay, trường được giao 450 chỉ tiêu, sau khi kết thúc đợt tuyển sinh lần 1 vẫn chưa đủ học sinh, nên nhà trường thông báo tuyển bổ sung. “Sau khi hạ xuống mức điểm 2,5 điểm, hiện có 31 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Trong đó, có 1 học sinh mức điểm là 2,5”, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 cho biết.

Nói về chất lượng đầu vào năm nay, ông Phạm Xuân Phú thông tin, trong số hơn 400 học sinh trúng tuyển, chiếm 52% đạt trung bình mỗi môn 5 điểm trở lên. Thủ khoa đầu vào là 1 học sinh Trường THCS Khánh Sơn với 27,75 điểm, trung bình 9,25 điểm/môn. Những năm trước, điểm chuẩn vào trường dao động từ 7 - 9 điểm và đều nằm trong tốp cuối của tỉnh. Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 cho rằng “con yếu thì bố mẹ phải chăm nhiều hơn”, học sinh đầu vào thấp thì nhà trường, thầy cô phải dày công hơn để dạy học, phụ đạo kiến thức.

Ngoài Trường THPT Nam Đàn 2, nhiều trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng lấy điểm chuẩn thấp hơn nhiều so với những năm trước. Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương cũ) công bố điểm chuẩn đợt 1 là 5,75 điểm. Ông Trần Đình Hiền - Hiệu trưởng nhà trường cũng thừa nhận “đây là mức điểm thấp chưa từng có”, nhưng vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu 450 em.

Hiện nhà trường đã xin ý kiến Sở GD&ĐT Nghệ An để tuyển sinh bổ sung 42 chỉ tiêu. Tương tự, Trường THPT Đặng Thai Mai (Bích Hào, Nghệ An) cũng lấy điểm chuẩn đợt 1 là 10,75 và thông báo tuyển bổ sung 15 chỉ tiêu với những học sinh chưa trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT trong tỉnh.

Các trường tốp đầu của tỉnh Nghệ An như Trường THPT Hà Huy Tập (phường Vinh Phú) điểm chuẩn đợt 1 là 17,75 điểm, đợt 2 là 17,5 điểm, thấp hơn năm học trước 3,5 điểm. Điểm chuẩn Trường THPT Lê Viết Thuật (phường Trường Vinh) là 15,25 điểm, thấp hơn 6,4 điểm so với năm học trước.

Trường THPT Hoàng Mai (phường Hoàng Mai) chỉ lấy đầu vào 12 điểm, trong khi đây là trường có chất lượng, tỷ lệ học sinh xét tuyển đại học lớn và có nhiều em thi tốt nghiệp THPT điểm cao được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương. Qua thống kê, dù điểm trúng tuyển thấp nhưng chỉ 3 em đạt 12 điểm. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 27,75 điểm và có trên 50% học sinh trúng tuyển với tổng 3 môn từ 20 điểm trở lên.

Định hướng dạy học, phân luồng

Về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, với đề thi chung toàn tỉnh, có sự phân hóa, nên chắc chắn sẽ xảy ra chênh lệch điểm số giữa các vùng miền, các nhà trường. Tuy nhiên, phổ điểm năm nay của tỉnh lại khá tốt. Trong đó, điểm trung bình môn Ngữ văn 7,17; Toán 5,66 và Ngoại ngữ 5,06. Điểm trung bình 3 môn thi vào lớp 10 của của toàn tỉnh là 17,89 điểm. Kết quả này cũng phản ánh quá trình nỗ lực trong dạy và học, ôn thi của các nhà trường và học sinh.

Đối với việc nhiều trường lấy điểm chuẩn thấp, ông Nguyễn Tiến Dũng thông tin: Sau khi học sinh đăng ký thi vào lớp 10, Nghệ An có 11 trường công lập có số học sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu. Tuy nhiên, việc thi tuyển vẫn được tổ chức với mục đích đánh giá chất lượng, và để học sinh dự thi lấy điểm nền vào các trường chuyên hoặc đổi nguyện vọng sang trường THPT công lập khác trong tỉnh sau khi thi xong.

Để đủ chỉ tiêu, các trường này đã hạ thấp điểm chuẩn, tuy nhiên, số lượng học sinh “tuyển bổ sung” chiếm rất ít trong tổng chỉ tiêu. Riêng Trường THPT Nam Đàn 2 có điểm trung bình 3 môn là 15,03 điểm, trong đó: Toán 4,68, Ngữ văn 6,58 và Ngoại ngữ 3,74 điểm.

Thông tin tại kỳ họp thứ 31, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng khẳng định, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 không đánh giá và phản ánh toàn bộ chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh Nghệ An. Kết quả giáo dục đại trà được đánh giá qua các kỳ thi diện rộng như kỳ thi khu vực, quốc gia...

Trong đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT cả nước chung 1 đề, đánh giá kiến thức, kỹ năng cơ bản theo chuẩn đầu ra của Chương trình GDPT năm 2018. Kết quả này mới đem ra đối sánh với kết quả học tập THPT, và so sánh giữa các khu vực, tỉnh thành trong cả nước. Còn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do tỉnh tổ chức, ra đề với mục đích thi lấy điểm xét vào trường THPT, nên chưa đủ để khẳng định, đánh giá chất lượng đại trà.

Về trường hợp cá biệt học sinh đạt 2,5 điểm trúng tuyển vào lớp 10 công lập, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng, công tác tuyển sinh của Trường THPT Nam Đàn 2 chưa phù hợp, “giữa cái lý và cái tình, cái lý phải đi trước”. Trường hợp học sinh điểm quá thấp như vậy nên cân nhắc, định hướng các em vào học nghề hoặc trung tâm GDTX.

Quy định hiện hành, học trường nghề, học viên vẫn được tham gia thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT. Sắp tới, khi Luật Giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, đổi trường trung cấp nghề thành trường trung học nghề, được dạy chương trình văn hóa THPT, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trường nghề cũng như công tác phân luồng sau giáo dục THCS.

Ông Thái Văn Thành khẳng định, quan điểm và mục tiêu của giáo dục Nghệ An là giáo dục thật, chất lượng thật. Nhiều năm nay, sở không sử dụng kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 để đánh giá và xếp thứ hạng chất lượng giáo dục các trường THCS. Thay vào đó, đây chỉ là một trong nhiều thước đo để ngành Giáo dục phân tích, định hướng đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá cũng như làm tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp thực chất. Hướng tới giáo dục học trò có năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, hội tụ đầy đủ tất cả yếu tố, kỹ năng để tự tin bước vào cuộc sống, thể hiện được bản lĩnh, cốt cách của con người đất học xứ Nghệ.

