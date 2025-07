Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng diện rộng, dự báo có nơi trên 36 độ C

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15-16/7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Khoảng 17-18/7, khu vực này có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36°C, có nơi trên 36°C.

Một số trạm ghi nhận nhiệt độ cao: Trạm Con Cuông (Nghệ An): 36.2°C; Trạm Hương Sơn (Hà Tĩnh): 36.8°C; Trạm Đông Hà (Quảng Trị): 37.0°C; Trạm Ba Tơ (Quảng Ngãi): 36.2°C; Trạm Tuy Hòa (Đắk Lắk): 36.5°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55–60%.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55–60%.

Riêng khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19–20/7.

Do nắng nóng gay gắt kéo dài, độ ẩm thấp và nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cơ quan khí tượng lưu ý có thể xảy ra cháy tại khu dân cư và cháy rừng. Người dân tránh để mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/7

TP Hà Nội: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, khu vực đồng bằng và trung du có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, riêng phía bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông, chiều tối mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Nắng gián đoạn, có lúc mưa rào và dông, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, chiều tối có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn