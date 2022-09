Clip: Rùng mình cảnh người đàn ông dùng tay không vuốt ve rắn hổ mang chúa

Đoạn clip dài 18 giây được đăng tải trên trang Facebook có tên Insta Reptile cho thấy khoảnh khắc một người đàn ông đang dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve con rắn hổ mang chúa cỡ lớn, vừa sử dụng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc này.

Đoạn clip cho thấy con rắn bành mang rồi ngóc đầu tiến sát về phía người đang vuốt ve mình, sau đó quay đi. Từ hình ảnh trong đoạn clip có thể thấy đây là một con rắn sống trong điều kiện nuôi nhốt, chứ không phải là rắn hoang dã.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng gây sốt trên Facebook và được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Đa số dân mạng thừa nhận họ cảm thấy rùng mình khi nhìn vào ánh mắt của con hổ mang.

Song nhiều ý kiến cho rằng rất có thể con rắn hổ mang này đã được thuần hóa do đã nuôi lâu năm. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị phản bác, khi mà những loài động vật máu lạnh như rắn không thể được thuần hóa như các loài động vật máu nóng khác.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng con rắn đã bị bẻ răng nanh hoặc đã bị hút hết độc thì người quay mới có thể tự tin vuốt ve như vậy. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bắt rắn, chỉ cần nắm bắt thói quen của các loài rắn độc thì hoàn toàn có thể vuốt ve những con rắn mà không hề sợ bị cắn.

Hổ mang chúa là loài rắn độc lớn nhất thế giới, với chiều dài trung bình từ 3 đến 4m, thậm chí có thể dài đến 6m. Loài rắn độc này sống chủ yếu ở các khu rừng mưa và đồng bằng của Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á.

Nọc độc của rắn hổ mang chúa không phải là mạnh nhất trong số các loài rắn độc nhưng lượng chất độc mà chúng sử dụng trong một cú cắn đủ để giết chết 20 người trưởng thành hoặc thậm chí 1 con voi.

