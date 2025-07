Vụ án đánh bạc nghìn tỉ có cựu phó chủ tịch Phú Thọ: Những doanh nghiệp nào liên quan?

Bên trong câu lạc bộ đánh bạc thời điểm bị cảnh sát bắt quả tang - Ảnh: CHI MAI

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ tại King Club (Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội), đặt tại khách sạn Pullman.

Theo đó, cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cùng nhiều doanh nhân, công chức, người nước ngoài bị cáo buộc tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền 2.600 tỉ tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman.

Hồ sơ công ty trong đường dây đánh bạc

Kết quả điều tra xác định King Club có địa chỉ tại tầng 1 khách sạn Pullman thuộc sở hữu của Công ty Việt Hải Đăng.

Theo tìm hiểu, tên đầy đủ của doanh nghiệp này là Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng, được thành lập từ tháng 4-2000, có trụ sở đặt tại một khách sạn ở TP.HCM.

Trong giấy đăng ký kinh doanh, ngành nghề hoạt động chính của Việt Hải Đăng là xổ số, cá cược và đánh bạc, cụ thể là cung cấp dịch vụ giải trí máy chơi điện tử có thưởng (máy giật xèng) cho khách hàng có hộ chiếu nước ngoài.

Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm người đại diện pháp luật của công ty từ khi thành lập đến nay vẫn là ông Trần Văn Long (sinh năm 1959), dù cơ cấu cổ đông đã nhiều lần thay đổi.

Như năm 2018, một số cổ đông tổ chức như Công ty cổ phần Quản lý Hiệu Quả (nắm 19% vốn) và Công ty cổ phần Quản lý Thành Công (20%) đã rút vốn.

Sau đó, cơ cấu thành viên góp vốn thay đổi đáng kể, với việc ông Nguyễn Đình Lâm nắm giữ 65% cổ phần, ông Trần Văn Long giữ 25%, còn hai cá nhân Nguyễn Minh Tuấn và Trần Văn Ngọc mỗi người nắm 5%.

Đến tháng 3-2020, danh sách thành viên góp vốn lại thay đổi, chỉ còn ông Trần Văn Long nắm 35% vốn và ông Định Tư Khoa nắm 65%.

Trong lần cập nhật gần nhất vào tháng 3-2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỉ đồng, trong đó ông Trần Văn Long góp 35 tỉ đồng (70%), ông Phan Đào Sơn góp 10 tỉ đồng (20%), và ông Nguyễn Đình Lâm trở lại danh sách cổ đông với phần góp 5 tỉ đồng (10%).

Ngoài Công ty Việt Hải Đăng, ông Trần Văn Long còn là người đại diện pháp luật của một số doanh nghiệp khác hoạt động liên quan đến khách hàng người nước ngoài, như Công ty TNHH quốc tế Cana Games và CLB Doanh nghiệp Việt kiều.

Doanh nghiệp triệu USD là mắt xích chính?

Theo cáo trạng, Công ty Việt Hải Đăng đã ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam. Theo đó, HS Development Việt Nam được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.

Để tăng doanh thu, từ ngày 1-1-2020, lãnh đạo HS Development đã đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm (phó tổng giám đốc Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (giám đốc King Club) đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi.

Theo Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội, Công ty TNHH HS Development Việt Nam được thành lập từ đầu năm 2020, có trụ sở chính tại Hà Nội. Ngành nghề chính của doanh nghiệp theo đăng ký là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, cụ thể là dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn.

Lúc mới thành lập, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1 triệu USD (23,26 tỉ đồng). Từ năm 2020 đến nay chưa ghi nhận bất kỳ thay đổi nào về vốn.

Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty HS Development Việt Nam là ông Kim In Sung (sinh năm 1958), quốc tịch Hàn Quốc.

Trong quá trình hoạt động, ông Kim In Sung đã thuê ba người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6-2024, các bị can đã tổ chức đánh bạc trái phép cho 145 người Việt Nam tại King Club. Cơ quan truy tố cáo buộc Kim In Sung có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.

Viện kiểm sát quy kết tổng số tiền mà các bị can sử dụng để đánh bạc trong vụ án này là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỉ đồng). Trong đó, Kim In Sung thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (tương đương 222 tỉ đồng) từ số tiền các bị can thua khi đánh bạc.

Cách thức kiếm tiền tại King Club Dưới vỏ bọc là một câu lạc bộ doanh nhân Việt kiều, đăng ký hoạt động tổ chức trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, King Club đã biến tướng, tổ chức đánh bạc trái phép cho hàng trăm người Việt Nam. Theo quy định, chỉ người nước ngoài hoặc Việt kiều nhập cảnh mới được phép chơi tại các điểm như vậy, song nơi này đã trở thành tụ điểm đánh bạc trái phép.

