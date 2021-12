Clip: Nam thanh niên tự tin 'biểu diễn' bốc đầu xe máy, cảnh tượng 1 giây sau đó khiến ai cũng ngán ngẩm

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại màn "biểu diễn" trên đường của một nam thanh niên đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Nam thanh niên này tự tin bốc đầu xe máy trước sự chứng kiến của một số người gần đó. Tuy nhiên, không làm chủ được tay lái, thanh niên này bắt đầu loạng choạng rồi đi lệch khỏi đường khiến cả người và xe lao xuống mương nước.

Thấy vậy, một số người đã nhanh chóng chạy lại giúp đỡ đưa nam thanh niên lên bờ. Đoạn clip cũng ghi lại cảnh một vài người đàn ông cố gắng khiêng chiếc xe máy trên khỏi mương nước. Một người còn nói lớn: "Đây là hậu quả của bốc đầu nha mọi người".

Đoạn clip ngắn chưa đầy 1 phút nhưng đã thu về lượt xem "khủng" trên mạng xã hội. Theo dõi cảnh tượng trên, dân tình không khỏi lắc đầu ngán ngẩm trước hành động bốc đầu xe nguy hiểm này.

"Bây giờ bốc đầu xe thì tự gây hại bản thân, nhỡ mà lao vào người đi đường khác thì sao?";

"Đây là quá coi thường tính mạng rồi. Đây là còn ngã xuống mương nước, vậy lần sau nhỡ gặp tình huống nguy hiểm hơn thì hối cũng không kịp đâu!".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn