Clip: Nam sinh xông lên bục giảng tát cô giáo để đòi điện thoại, chửi bậy giữa lớp

Đoạn clip ghi lại sự việc mới đây được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, một nam sinh cấp 3 tức tối khi bị cô giáo thu điện thoại trong giờ học. Cậu này lớn tiếng yêu cầu cô trả đồ, đồng thời chửi bậy khiến nhiều học sinh khác bất ngờ. Nhiều bạn can ngăn nhưng cậu học sinh ngày càng hung hăng.

Your browser does not support the video tag.

Nam sinh xông lên bục giảng tát cô giáo để đòi điện thoại, chửi bậy giữa lớp

Cả lớp phải can ngăn (Ảnh cắt từ clip)

Đỉnh điểm, nam sinh lao lên bục giảng, giật chiếc điện thoại trên bàn và tát thẳng vào mặt cô giáo. Hành động khiến cả lớp kinh ngạc.

Sự việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Hành xử vô lễ của nam sinh đang bị chỉ trích gay gắt.

"Cậu ta nghĩ gì mà làm như vậy. Cô giáo cũng như bố mẹ mà dám đánh chửi, sỉ nhục. Ý thức quá tệ!", tài khoản Minh Vân bức xúc.

"Quá hỗn láo, đạo đức suy đồi, không coi ai ra gì. Thế này thì bố mẹ cũng xấu hổ thay", một người khác bình luận.

Tác giả: Duy Nam

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc