Clip hai nhóm hỗn chiến trước cổng siêu thị, người dân hoảng sợ nhìn hiện trường

Theo thông tin ban đầu thì vào sáng ngày hôm nay (1/3), hai nhóm khoảng 10 thanh niên mang theo hung khí đi ô tô cùng xe máy tại quán nước cạnh một siêu thị ở phường Tân Hiệp (TP. Biên Hoà, Đồng Nai).

Camera an ninh đã ghi lại được một phần diễn biến khi 2 nhóm lao vào nhau xô xát. Sau ít phút thì những người này lên xe rời khỏi hiện trường.

Thông tin trên Vietnamnet, công an TP Biên Hoà đã thu giữ nhiều vỏ đạn cao su cùng một số hung khí liên quan đến vụ hỗn chiến tại hiện trường. Hiện đoạn clip dưới đây đang được chia sẻ lại rất nhiều trên các diễn đàn.

Nhóm thanh niên hỗn chiến trước cổng siêu thị

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc