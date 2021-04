Clip: Giành bạn tình, 2 trăn "khủng" đánh nhau kinh hoàng trên mái nhà

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng hiếm gặp này diễn ra tại một ngôi nhà ở khu đô thị Sunshine Coast, bang Queensland, Úc.

Cụ thể, sau khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trên mái nhà, gia chủ của ngôi nhà này đã có một phen hoảng hồn khi nhìn thấy hai con trăn cỡ lớn đang cuộn vào nhau và treo lơ lửng trên ống thoát nước.

Ngay lập tức, gia đình này đã gọi đội bắt rắn đến hiện trường để giúp đỡ. Theo chuyên gia bắt rắn, hai con trăn đực này đang chiến đấu với nhau để tranh giành bạn tình.

Điều đáng nói là sau khi “xử lý” xong hai trăn khủng trên mái nhà, các chuyên gia bắt rắn còn phát hiện thấy một con trăn với kích cỡ lớn khác đang “lang thang” trên đường ở khu vực gần đó. Có vẻ như con trăn này cũng đang lên đường để tìm bạn tình.

