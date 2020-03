Your browser does not support the video tag.

Video: Bộ Công an xin lỗi công khai hai giám đốc bị bắt trái pháp luật.

Sáng 5/3, lãnh đạo Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã tổ chức buổi công khai xin lỗi đối với ông Bùi Mạnh Lân (63 tuổi, cựu Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty CP TM-SX-XD Hưng Thịnh) và ông Phạm Văn Hướng (66 tuổi, cựu Phó Giám đốc công ty) về việc bị khởi tố, bắt tạm giam trái pháp luật trong chuyên án Năm Cam và những đồng phạm.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin