Clip: Bò cái mang thai quỳ gối "xin tha chết" khi sắp vào lò mổ

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng xúc động này được ghi lại tại thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trong clip, một con bò cái mang thai đang quỳ gối xuống đất và không chịu đứng lên khi bị dắt tới lò mổ. Theo lời nhân chứng, con bò cái có thể cảm nhận được việc mình sắp bị dắt tới lò mổ nên trên đường đi nó đã quỳ gối xuống như cầu xin.

Thậm chí nó liên tục kêu gào và không đứng lên để di chuyển. Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng, nhiều cư dân mạng đã chung tay quyên góp tiền và mua lại con bò mẹ.

Ở một cảnh quay khác, một số người đã lái xe tải đến đón con bò sau khi lò mổ đồng ý bán cho họ. Con bò lại quỳ xuống một lần nữa như để cám ơn những người đã tới cứu nó. Theo Sina, nó giữ nguyên tư thế như vậy trong một phút trước tài xế đưa nó đến ngôi đền.

Con vật đã được ban quản lý đền Sư Tử Vàng ở thành phố Yết Dương nhận nuôi. Các nhà tài trợ đã quyên góp cho ngôi đền 4.000 Nhân dân tệ để trang trải chi phí chăm sóc con bò.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn